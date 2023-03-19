Липецкие волейболистки потерпели 12-е поражение подряд

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Вчера, 18 марта, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 24-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался в Калининграде с местным «Локомотивом». Вторая команда турнира принимала абсолютно худший коллектив этого розыгрыша. Сенсации не произошло, и железнодорожницы победили 3:0 (25:15, 25:18, 25:23).

Это уже 12-е кряду поражение липчанок. Их последняя победа была зафиксирована 24 декабря в Екатеринбурге над «Уралочкой» (3:2). С тех пор, как отрезало: десять поражений 0:3, по одному – 1:3 и 2:3.

После вчерашнего игрового дня с 63 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (60) и казанский «Динамо-Ак Барс» (49). «Липецк» с семью баллами в активе идет на 14-м месте. Теперь 25 марта в 25-м туре наши девушки сыграют дома с «Уралочкой». Начало матча в 17:30.