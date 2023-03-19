20 марта без воды останутся жители почти двух десятков улиц в Липецке

«РВК-Липецк» продолжает плановые работы на сетях. Поэтому в понедельник, 20 марта, с 10.00 до 20.00 ограничат подачу холодной воды следующим потребителям:

- ул. Парковая, 9 (подвоз здесь же);

- частный сектор: ул. Волжская, ул. Леваневского, ул. Озерная (подвоз ул. Волжская, 27);

- пр. Мира, 2, 4, 4а, 2а, 6, 8, 10, 12, 18, 16, 20; ул. Островского, 2; ул. Аносова, 2, 4; ул. Разина, 1; ул. Левобережная, 1, 1а, 1б, 3, 5, ст. 2, 28; пл. Мира, 5, 1д, 1д/1, 6а, 6;частный сектор: ул. Левобережная, ул. Санитарная, ул. Островского, ул. Пляжная, ул. Леваневского, ул. Береговая, ул. Волжская (подвоз: Левобережная,1б).

Кроме того, 20 марта некоторые липчане останутся без электроэнергии.

С 09:00 до 17:00 без ресурса останутся жители: улиц Московская, д. 20, 2а, 6, 6а; Ольховая; Лебедянское ш.; Ленинский лесхоз 90 квадрат.

С 09:00 до 16:00 электроэнергию отключат по адресам: ул. Городовикова, д. 11; ул. Рябиновая; п. Сырский Рудник, ул. Солнечная; ул. Ю. Смирнова.

Справки можно получить по круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.