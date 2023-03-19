За фиктивное руководство фирмой жительнице Липецкой области грозит шесть лет тюрьмы

Липецкие правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Лев-Толстовского района. Ее обвиняют в незаконном открытии компании и неправомерном обороте платежей.

В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2021-го женщина познакомилась через общих приятелей с девушкой, которая предложила ей за деньги открыть на свое имя организацию. Новая приятельница пояснила, что для заработка обвиняемой нужно стать фиктивным директором фирмы. Подписать документы, которые требуются для регистрации компании, а также открыть расчетные счета для ведения бизнеса. Женщина выполнила все условия знакомой. Управлением фирмой обвиняемая никогда не занималась. Ей даже не было известно, чем занимается организация. За оказанную услугу женщина получила 15 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.