Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе под Липецком

Смертельное ДТП в Лебедянском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В пятницу 17 марта в Липецкой области в ДТП погибли два человека. В Лебедянском районе на трассе Становое-Троекурово-Лебедянь столкнулись «Сузуки» и ВАЗ-2110. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, смертельные травмы получили 22-летняя пассажирка «десятки» и 32-летний мужчина из иномарки. Водителей 24 и 34 лет доставили в больницу.

В субботу 18 марта в Липецке на улице Кузнечной в аварию попали автобус «Мерседес» и «Ниссан». От удара иномарку отбросило на «Тойоту». Травмы получили водители машин: 44-летний мужчина за рулем «Мерседеса», а также 47 и 32-летние женщины. Медики оказали им помощь и отпустили.

В воскресенье 19 марта в Ельце на трассе «Дон» 23-летний водитель «Шевроле» сбил 33-летнего пешехода. Его с травмой отвезли в больницу. По всем фактам ДТП проводится расследование.