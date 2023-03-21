Питьевую воду отключат в трех частных секторах Липецка утром 21 марта

Утром 21 марта в Липецке отключат питьевую воду на 26 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром этого вторника, 21 марта, в Липецке отключат питьевую воду на 26 улицах. Сюда входят и три частных сектора. Сотрудники водоканала проведут плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с 10 утра до 8 вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по адресам: улицы 8 Марта, 21; 3 Сентября, 14, 16а, 5, 26; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; Никитина, 14, 16; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградская, 35; 35а, 35б, 35г владение 5; Чехова, 2а, 10, 8; Гоголя, 39, 41, 60 и Балакирева, 1.

В частных секторах отключат воду на Тракторном, в районах Октябрьский и Опытной станции: на улицах Воронежская, Чехова, 3 Сентября, Яблочкина; Ульяны Громовой, Просторная, Пришвина, Новотепличная, Совхозная, Ягодная, Беговой, Раздольная, Новая, Ягодная, Вольная, Утренняя, Отрадная и Лучистая.

Цистерны с водой приедут по адресам: 8 Марта, 21; 3 Сентября, 5; Гоголя, 39 и Просторная, 24.

Получить дополнительную информацию можно по номерам: *6048, 236-048.