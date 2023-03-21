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НовостиПроисшествия21 марта 2023 6:59

38-летний пассажир «Мерседеса» пострадал в ДТП с иномаркой под Липецком

Авария произошла в Краснинском районе
Алина ПАЛАГИНА
В ДТП с иномаркой под Липецком пострадал пассажир «Мерседеса»

В ДТП с иномаркой под Липецком пострадал пассажир «Мерседеса»

Фото: УМВД по Липецкой области

Утром минувшего понедельника, 20 марта, в Краснинском районе Липецкой области произошло ДТП. 35-летний водитель «Мерседеса» столкнулся с «Пежо» на трассе Красное – Теплое. За рулем второй иномарки сидел 38-летний липчанин. В результате аварии пострадал 38-летний пассажир немецкого автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки на липецких дорогах водители нарушили правила ПДД 3 700 раз. За пьяную еду к административной ответственности привлекли шесть липчан, а за вождение без ремня безопасности – 72.

Камеры зафиксировали 3 386 случаев, когда автолюбители превышали скорость, выезжали на встречку и парковались в неположенном месте. Дорожные инспекторы зарегистрировали еще 13 ДТП, в которых столкнулись автомобили.