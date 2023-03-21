В ночном пожаре погиб 41-летний житель села Порой под Липецком

41-летний житель села Порой под Липецком погиб в ночном пожаре Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью минувшего понедельника, 20 марта, в Добровском районе Липецкой области вспыхнул пожар. В диспетчерскую позвонили около половины четвертого утра. В селе Порой на улице Конец загорелся деревянный дом с шиферной крышей. К сожалению, в пожаре погиб 41-летний житель.

Пламя тушили два расчета МЧС и один доброволец. Огонь уничтожил внутреннюю отделку на площади в десять квадратов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Утром того же дня в областном центре на перекрестке улиц Владимирская и Асфальтная сгорел светофор. В 11:05 на место происшествия выехал один пожарный расчет. Никто не пострадал.

Также 20 марта спасатели тушили квартиру на Лебедянском шоссе в доме 4б. Липчане оставили еду на включенной плите. На место ЧП приехали четыре пожарных машины и автолестница.