48 жителей Липецкой области заболели гриппом за неделю

За неделю в Липецкой области гриппом заболели 48 человек Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю гриппом заболели 48 жителей Липецкой области. Всего в регионе врачи зарегистрировали 8 485 пациентов с ОРВИ. Около половины заболевших – дети до 14 лет.

Большинство заразившихся живут в областном центре, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. На Липецк приходится 5 846 больных ОРВИ. В том числе – 43 липчанина, которые лечатся от гриппа.

За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе снизился на 48%, а в областном центре показатель, наоборот, вырос на 63%.

Медики напоминают о профилактике острых респираторных инфекций. Липчанам советуют не находится долго в общественных местах и использоваться маски. Необходимо регулярно мыть руки или обрабатывать антисептиком. Врачи также просят не заниматься самолечением.