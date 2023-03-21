Огурцы подорожали на 144 рубля с октября по февраль в Липецкой области

Огурцы подорожали на 144 рубля в Липецкой области за четыре месяца Фото: "КП" Архив

В Липецкой области с октября по февраль огурцы подорожали на 144 рубля. По данным Липецкстата, за четыре месяца средняя цена овоща выросла на 277%. Стоимость килограмма огурцов в этот период можно сравнить с мясом. При этом, регион собрал рекордный урожай овощей закрытого грунта. Из них огурцов – 85 тысяч тонн.

После того, как огурцы заботливо собрали в липецких теплицах, весь урожай посылают в распределительные центры Московской области. А в липецких магазинах можно встретить зеленый овощ из других областей – Московской, Воронежской, Пензенской, Псковской и Ленинградской, сообщили vesti-lipetsk.ru.

Огурцы дорожают из-за роста цен на электричество, рассказали в региональном управления потребрынка и ценовой политики. В декабре прошлого года тарифы повысили на 9%. По словам УФАС, огурцы не включают в список социально значимых продуктов. А значит, их подорожание нельзя ограничить.

Однако сейчас овощ стал дешевле. Липецкстат в отчете за 13 марта указал среднюю стоимость килограмма огурцов – 162 рубля.