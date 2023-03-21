Где отключат свет и холодную воду в Липецке 22 марта

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 22 марта в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители Сселок по улицам Гагарина, Ленина, Набережная, Советская, Космонавтов.

На этот же период времени свет погаснет по улицам Ангарская д. 5; Юношеская 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б; Гагарина, 35, 68, 70а, 70б; Тельмана 1, 3, 3а, 11, 19; проезд Шишкина, 1а; Лебедянское шоссе; Звездная; Космонавтов; Яна Берзина, 3а. Также свет отключат в садоводческих товариществах «Горняк», «Спутник», «Центролит», 5, 241, 266. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Полярная, 62; Гоголя, 39, 41, 60; переулок Балакирева, 1. Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Яблочкина, Ульяны Громовой, Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Сенная, Буденного, Смоленская, Садовая, Сырская, Речная, Небесная, Пролетарская, переулок Рядовой.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Гоголя, 39 и Буденного, 12. Дополнительная информация по телефонам: *6048 и 23-60-48.