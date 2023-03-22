В Липецке ищут 44-летнего мужчину, пропавшего неделю назад

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 44-летнего мужчину. Белкин Виталий Васильевич пропал неделю назад в областном центре. 14 марта он перестал выходить на связь. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», липчанин может находиться в любом городе.

Приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

В какой одежде пропал мужчина, не уточняется.

Просьба ко всем, кто видел Виталия Белкина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - отряд «ЛизаАлерт» или «112» - номер вызова экстренных служб. Требуется помощь добровольцев.