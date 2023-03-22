Водитель и пассажир «Лады» пострадали в ДТП с фургоном на Ковалева в Липецке

ДТП с фургоном на улице Ковалева в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 21 марта в Липецке в ДТП с фургоном пострадали два человека. Авария произошла на улице Ковалева около 5 часов вечера. Там столкнулись «Лада Гранта» и автофургон. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получили 38-летний водитель легковушки и его 33-летний пассажир. Они в больнице.

В тот же день во дворе одного из домов на Космонавтов сбили 91-летнюю старушку. На нее, двигаясь задним ходом, наехал 47-летний водитель ГАЗа. Пенсионерку доставили в медучреждение.

В Липецкой области за сутки автоинспекторы выявили 3 604 нарушения Правил дорожного движения. 10 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 64 – не пристегнулись. Водители 3 260 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.