На уборку стихийных свалок в Липецке потратили 20 миллионов рублей

На борьбу со стихийными свалками в Липецке потратили 20 миллионов Фото: "КП" Архив

За год в Липецке на уборку стихийных свалок потратили 20 миллионов рублей. На комиссии горсовета обсудили способы борьбы с мусором в городе. Депутаты отметили, что часть от этой немаленькой суммы можно было бы потратить на благоустройство. Например, поставить больше фонарей или построить детские площадки.

Уборка свалок может обойтись дешевле, сообщает пресс-служба Липецкого горсовета. Решить проблему попытаются с разных сторон. В первую очередь, проведут работу с жителями. Липчанам напомнят, что они тоже несут ответственность за чистоту города.

Также в местах, где постоянно оставляют мусор, хотят установить видеонаблюдение. Перед этим горожанам дадут шанс исправиться – поставят новый контейнер. Однако если липчане и строительные фирмы продолжат сносить мешки с отходами на привычное место, тогда уже придется ставить камеры, а затем штрафовать.