Свет отключат в центре Липецка, садоводствах и в районе Сырского Рудника 23 марта

В Липецке отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 23 марта жители Липецка останутся без света. С 9 утра до полудня свет погаснет по улицам Интернациональная, 5, 5а, 5б; Плеханова, 7, 10; площадь Плеханова, 5, 7; проспект 60 лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6; проспект Победы, 114, 114/1; проезд Сиреневый, 1-3, 2а-в, 5.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся липчане, проживающие по улицам Ангарская, 5; Юношеская, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б; Бородинская; Брусничная, 3; Карбышева; Лавочкина; Пожарского; Шоссейная, 5, а также садоводческие товарищества «Горняк», 13у, 302н, 352; «Горняк-1»; «Спутник»; «Спутник 2», 113, 211, 337; «Центролит», 5, 241, 266.

С часа дня до 5 часов вечера свет отключат по улицам Филипченко и Звездная. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0-220.