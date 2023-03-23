Под Липецком осудят мать троих детей, задолжавшую по алиментам 150 тысяч рублей

Мать троих детей задолжала по алиментам 150 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

К судебным приставам Лев-Толстовского районного отделения Липецкой области попали два производства в отношении матери троих детей. Она задолжала по алиментам более 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, женщина нигде не работала и, судя по ее поведению, устраиваться не собиралась. Алименты она не платила, поэтому и набежала такая сумма. Должницу привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Но и это не помогло. Долг по алиментам оставался таким же. Тогда на женщину завели дело по такой же статье, только уже уголовного кодекса. Материалы дела направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит матери - до 1 года лишения свободы.