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НовостиПроисшествия23 марта 2023 6:05

Под Липецком осудят мать троих детей, задолжавшую по алиментам 150 тысяч рублей

Женщина не работала и даже не пыталась трудоустроиться, чтобы выплатить долг
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мать троих детей задолжала по алиментам 150 тысяч рублей

Мать троих детей задолжала по алиментам 150 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

К судебным приставам Лев-Толстовского районного отделения Липецкой области попали два производства в отношении матери троих детей. Она задолжала по алиментам более 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, женщина нигде не работала и, судя по ее поведению, устраиваться не собиралась. Алименты она не платила, поэтому и набежала такая сумма. Должницу привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Но и это не помогло. Долг по алиментам оставался таким же. Тогда на женщину завели дело по такой же статье, только уже уголовного кодекса. Материалы дела направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит матери - до 1 года лишения свободы.