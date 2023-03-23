66-летний мужчина погиб в пожаре в двухквартирном доме под Липецком

В пожаре под Липецком погиб мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В пожаре в Ельце Липецкой области погиб мужчина. В среду 22 марта в районе переулка 3-й Лавский загорелся жилой двухквартирный дом. На месте происшествия работали 3 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку здания и вещи на площади 15 кв.м. Также пострадал чердак. Не удалось спасти 66-летнего мужчину.

В тот же день в селе Новосильское Тербунского района полыхали две надворные постройки. Одна из них сгорела полностью. Во второй пламя уничтожило крышу на площади 7,5 кв.м. и внутреннюю отделку на площади 2 кв.м. Пожар потушили 3 отделения МЧС и 2 добровольца.

С приходом сухой погоды начала гореть трава. Спасателям приходилось выезжать в Долгоруковский, Добринский, Хлевенский, Тербунский, Грязинский районы. Площадь возгорания составляла от 25 до 500 кв.м.