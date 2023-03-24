Жители Липецка смогут обратиться к депутатам горсовета по вопросам ЖКХ с 27 по 31 марта

С 27 по 31 марта в Липецком горсовете проведут прием жителей по вопросам ЖКХ Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 27 по 31 марта депутаты Липецкого горсовета проведут неделю приемов. Жители смогут обратиться по вопросам ЖКХ. Липчан будут консультировать не только в Общественной приемной, но и во всех депутатских округах.

После встречи с жильцами народные избранники составят список предложений для для развития жилищно-коммунальной сферы. Депутаты рассмотрят работу управляющих компаний с ресурсными организациями и департаментами мэрии, сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.

Чтобы записать на прием или получить дополнительную информацию, звоните на «горячую линию» Общественной приемной: 22-70-80.

Также можно отправить письмо с обращением на электронную почту gorsovet@sovetskaya22.ru или по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22.