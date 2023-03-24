Под Липецком арестовали мужчину, обвиняемого в мошенничестве и убийстве пропавшего ельчанина

В Липецкой области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве пропавшего ельчанина и мошенничестве. Действия 38-летнего фигуранта квалифицировали по п. «з, ж» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство группой лиц без корыстных побуждений» и ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество»,

По версии следствия, в ноябре прошлого года пропал 34-летний житель Ельца. Он вышел из дома и не вернулся. Из-за его длительного отсутствия возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе расследования появились доказательства, что к исчезновению мужчины причастны двое его знакомых. Одного заключили под стражу в феврале 2023 года. Подельник же скрылся. Его объявили в федеральный розыск. В итоге беглеца поймали в Крыму. Оттуда его доставили в Липецкую область и предъявили обвинение.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 11 ноября прошлого года ельчанин вместе со знакомыми отправился в Воронежскую область, чтобы продать автомобиль-двойник марки «Тойота Камри». Иномарку купили 22 декабря. Позже ее обнаружили на территории Ставропольского края. Поэтому обвиняемым вменяют еще и мошенничество.

Мужчины не признают вину. Расследование продолжается.