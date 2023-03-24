Холодную воду отключат на 5 улицах Липецка в субботу 25 марта

В Липецке 25 марта отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 25 марта жители 5 улиц Липецка останутся без холодной воды. Причина тому – плановые ремонтные работы на сетях. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по улицам Политехническая, 7, 9, 9а, 11, 13, 15; Белянского, 16, 18; Катукова, 28; Нижняя Логовая, 7, 9; Салтыкова-Щедрина, 1б, 1а, 1, 32. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе областного центра по улице Салтыкова-Щедрина.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Политехническая, 11; Нижняя Логовая, 9; Катукова, 28; Салтыкова-Щедрина,1. Дополнительную информацию об отключениях жители города могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: *6048 - для звонков с мобильных, 23-60-48 - со стационарных телефонов.