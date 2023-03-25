В Липецке инспекторы ДПС помогли водителю, которому стало плохо за рулем

Липецкие инспекторы ДПС помогли водителю, которому стало плохо за рулем Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке автоинспекторы помогли водителю Максиму, которому стало плохо за рулем. Старший лейтенант ДПС Алексей Пасынков и лейтенант Андроник Арутюнян проезжали перекресток улиц Циолковского и Космонавтов. Там они заметили стоящий на дороге автомобиль. За рулем сидел молодой парень. Он почувствовал сильное недомогание и остановился.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вызвали медиков и убрали машину с проезжей части. Мимо проезжала карета скорой помощи - сотрудники ДПС остановили ее. Липчанина повезли в больницу.

- Если бы не быстрое реагирование инспекторов ДПС, не знаю, чем бы это могло для меня закончиться, - написал в письме водитель Максим. - Еще раз огромное спасибо!