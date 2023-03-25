Трупы трех собак нашли в прицепе бригады отлова животных на Опытной в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В субботу 25 марта в Липецке в районе Опытной станции зоозащитники обнаружили трупы трех собак. Как сообщили в пресс-службе мэрии, псы находились в прицепе машины бригады отлова бездомных животных. На место выехали полицейские.

По словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, у специалистов есть претензии к отчетным документам подрядчика. Предпринимателю отправили 4 претензии, но ответов пока не получили.

В конце прошлого года контракт на отлов бездомных животных заключили с тамбовским предпринимателем. Ему перечислили авансовый платеж в 2 миллиона рублей. Если подрядчик не выполнит условия договора или сделает свою работу некачественно, аванс могут отозвать.

Напомним, что в середине февраля в селе Кулешовка нашли более 30 трупов собак и щенков. Чуть раньше в селе Подгорное обнаружили 5 животных с ранами, похожими на пулевыми. В обоих случаях полиция начала проверку.