Липчанку подозревают в краже одежды в магазине

В марте к полицейским обратился представитель сетевого магазина и сообщил о краже предметов женского гардероба неизвестной девушкой. Общая сумма ущерба превысила 8400 рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили камеры видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. Полицейские задержали 20-летнюю девушку и доставили её в отдел полиции. Липчанка призналась в совершении преступления. Украденные шорты, футболки и толстовку она продала за 3000 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до двух лет лишения свободы.