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НовостиПроисшествия26 марта 2023 10:22

Липчанку подозревают в краже одежды в магазине

Ей грозит до двух лет тюрьмы
Анна ГРЕБЕНКИНА

В марте к полицейским обратился представитель сетевого магазина и сообщил о краже предметов женского гардероба неизвестной девушкой. Общая сумма ущерба превысила 8400 рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили камеры видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. Полицейские задержали 20-летнюю девушку и доставили её в отдел полиции. Липчанка призналась в совершении преступления. Украденные шорты, футболки и толстовку она продала за 3000 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до двух лет лишения свободы.