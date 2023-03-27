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НовостиПроисшествия27 марта 2023 6:49

82-летняя пенсионерка погибла в пожаре в селе Липовка под Липецком

На место происшествия выехали два расчета МЧС
Алина ПАЛАГИНА
В селе Липовка под Липецком в пожаре погибла 82-летняя пенсионерка

В селе Липовка под Липецком в пожаре погибла 82-летняя пенсионерка

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Днем минувшего воскресенья, 26 марта, в Добровском районе Липецкой области во время пожара погибла 82-летняя пенсионерка. В селе Липовка на улице Поляна загорелся кирпичный дом с шиферной крышей. Площадь постройки составила 84 квадратных метра.

В диспетчерскую позвонили в 15:01. На место происшествия выехали два пожарных расчета, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Пламя потушили два добровольца до приезда спасателей. Огонь уничтожил мебель и вещи на площади в два квадрата.

В тот же день в областном центре загорелся 17-этажный дом. Пожарным поступил звонок в 19:08. Возгорание на улице Стаханова, 69 тушили четыре расчета МЧС и автолестница.

Во втором подъезде спали одного жильца, еще 30 человек эвакуировали. Сгорели электрощитовая на площади в восемь квадратов и подвал на 20 квадратах.