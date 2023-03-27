50 спецмашин и 120 дворников убирают улицы Липецка после зимы

50 спецмашин и 12 дворников наводят порядок в областном центре после зимы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Улицы Липецка после зимы убирают 50 спецмашин и 120 дворников. В областном центре потеплело, поэтому специалисты начали мыть тротуары.

В этот понедельник, 27 марта, рабочие вывозят грунт с улиц Неделина, Гагарина, Адмирала Макарова, Хренникова, Свиридова, Политехническая и Белянского. В районах НЛМК, ЛТЗ, на Московской и Вермишева чистят тротуары, сообщает пресс-служба мэрии.

Генеральную уборку начали в середине марта. За это время сотрудники вывезли с липецких улиц более четырех тысяч тонн грунта, а за прошлую неделю – около двух тысяч тонн.

Порядок планируют навести за месяц. Однако окончательные сроки зависят от погоды.