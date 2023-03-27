В Липецке телефонный террорист заплатил 14 тысяч рублей за ложные сообщения о минировании Фото: Юлия КЛЮЕВА

Телефонный террорист из Липецка заплатил более 14 тысяч рублей за выезд экстренных служб по ложным вызовам о минировании. Суд установил, что 40-летний мужчина в сентябре-ноябре прошлого года трижды звонил в службу «112». Он предупреждал диспетчера о якобы готовившихся взрывах на социальных объектах.

К счастью, информация о заложенных бомбах не подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на липчанина завели уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».

В суд обратился прокурор Октябрьского района Липецка. Он пояснил, что по адресам выезжали экстренные службы. Их затраты оценили в 14 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск.