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НовостиПроисшествия27 марта 2023 11:43

В Липецке телефонный террорист заплатил 14 тысяч рублей за ложные сообщения о минировании

40-летний мужчина трижды звонил в службу «112» и рассказывал о якобы заложенных бомбах
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке телефонный террорист заплатил 14 тысяч рублей за ложные сообщения о минировании

В Липецке телефонный террорист заплатил 14 тысяч рублей за ложные сообщения о минировании

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Телефонный террорист из Липецка заплатил более 14 тысяч рублей за выезд экстренных служб по ложным вызовам о минировании. Суд установил, что 40-летний мужчина в сентябре-ноябре прошлого года трижды звонил в службу «112». Он предупреждал диспетчера о якобы готовившихся взрывах на социальных объектах.

К счастью, информация о заложенных бомбах не подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на липчанина завели уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».

В суд обратился прокурор Октябрьского района Липецка. Он пояснил, что по адресам выезжали экстренные службы. Их затраты оценили в 14 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск.