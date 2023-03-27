Следственный комитет начал проверку после гибели 13-летней школьницы, упавшей с 6 этажа в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 27 марта в Липецке из окна выпала 13-летняя школьница. Девочка погибла. Трагедия произошла в районе ЛТЗ на улице Огнева. По предварительным данным, юная липчанка сорвалась с высоты 6 этажа.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, следственный отдел по Октябрьскому округу проводит проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Также на место происшествия выехал и.о. прокурора Октябрьского района Роман Плотников. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ход доследственной проверки в ведомстве взяли на контроль. Также прокурор района проверит условия проживания ребенка в семье, работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.