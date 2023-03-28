Под Липецком арестовали 53-летнего мужчину, который ударил гостью ножом в шею

Подозреваемого в убийстве гости под Липецком заключили под стражу Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области арестовали 53-летнего мужчину. По предварительным данным, он ударил гостью ножом в шею. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, трагедия случилось 26 марта в Чаплыгинском районе. Пьяный местный житель, находясь у себя дома, поссорился со знакомой. Конфликт закончился плачевно. От ножевого ранения 48-летняя женщина скончалась. О произошедшем злодей рассказал соседу. Тот пошел в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на место прибыла следственно-оперативная группа, в том числе криминалисты. Они зафиксировали следы особо тяжкого преступления. Назначен ряд судебных экспертиз.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.