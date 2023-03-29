55-летний водитель перевернувшегося УАЗа пострадал в ДТП с «Киа» под Липецком

ДТП в Грязинском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 28 марта в Липецкой области столкнулись «Киа» и УАЗ. ДТП случилось утром на автодороге Верхний Телелюй – примыкание к автодороге Грязи-Коробовка Грязинского района. От удара обе машины выбросило в кювет. УАЗ отлетел в одну сторону и перевернулся, а иномарка – в другую. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 55-летний водитель микроавтобусе. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Липецком районе на автодороге «Подъезд к Липецку от автодороги М4 «Дон» в аварию попали «Ауди» и «Газель». Пострадали 25-летний мужчина за рулем иномарки и его 18-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

В Липецке на улице Папина под колеса БМВ попал 21-летний парень. Пешеход получил травму. За рулем автомобиля, по предварительным данным, находилась 40-летняя женщина.