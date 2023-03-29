Под Липецком арестовали мужчину, который до смерти избил и изрезал гостью из ревности Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области арестовали мужчину, который зверски избил и зарезал гостью из ревности. Его обвиняют в убийстве – ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным следствия, с 26 на 27 марта злодей находился в собственном доме в селе Сторожевое Усманского района. У него в гостях была 28-летняя знакомая. Они поссорились. Изверг сначала бил женщину руками и ногами, а потом ударил стеклянной бутылкой по голове. В конце – ранил ножом в шею. Несчастная скончалась.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемого заключили под стражу. Он признал вину и подтвердил показания. Добавил, что причиной конфликта стала ревность. Теперь жителю Усманского района грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.