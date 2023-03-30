Дачный дом в Желтых Песках под Липецком сгорел на площади в 15 квадратов

Дачный дом сгорел на площади в 15 квадратов в Желтых Песках под Липецком Фото: "КП" Архив

Вечером минувшей среды, 29 марта, в садоводчестве «Желтые Пески» под Липецком сгорел дачный дом на площади в 15 квадратов. В диспетчерскую позвонили в 21:37. Вспыхнула кирпичная постройка площадью 120 квадратных метров. Крыша – металлическая по деревянной обрешетке.

На место происшествия приехали два пожарных расчета. К счастью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Пламя уничтожило внутреннюю отделку, мебель и потолок.

В этот же день в областном центре загорелась квартира в пятиэтажке на улице Жуковского, 28. Спасателей вызвали в четыре часа дня. На возгорание выехали четыре расчета МЧС и автолестница. Пострадавших нет. Огонь повредил балкон на площади в один квадрат.