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НовостиПроисшествия30 марта 2023 8:47

Компания школьников сломала арт-объект «Гнездо» на Бульваре влюбленных в Данкове

Подростки из Липецкой области попали на камеры видеонаблюдения
Алина ПАЛАГИНА
Фото из социальной сети главы администрации Данковского района Валерия Фалеева

Фото из социальной сети главы администрации Данковского района Валерия Фалеева

Фото: с сайта

Вечером вторника, 28 марта, в Данкове Липецкой области юных вандалов привлек арт-объект «Гнездо» на Бульваре влюбленных. Компания из троих школьников сломала конструкцию напротив ЗАГСа. Об этом в социальных сетях сообщил глава Данковского района Валерий Фалеев.

Подростки попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как ребята схватились за инсталляцию и начали ее раскачивать. На этом искатели приключений не остановились. Школьники забрались в «Гнездо» и потоптались там.

В итоге, нарушители сдвинули конструкцию с места и повредили подсветку. По словам Валерия Фалеева, на данный момент устанавливают личности молодых данковчан. Подростков привлекут к ответственности. Родители должны возместить ущерб.