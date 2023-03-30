Компания школьников сломала арт-объект «Гнездо» на Бульваре влюбленных в Данкове

Фото из социальной сети главы администрации Данковского района Валерия Фалеева Фото: с сайта

Вечером вторника, 28 марта, в Данкове Липецкой области юных вандалов привлек арт-объект «Гнездо» на Бульваре влюбленных. Компания из троих школьников сломала конструкцию напротив ЗАГСа. Об этом в социальных сетях сообщил глава Данковского района Валерий Фалеев.

Подростки попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как ребята схватились за инсталляцию и начали ее раскачивать. На этом искатели приключений не остановились. Школьники забрались в «Гнездо» и потоптались там.

В итоге, нарушители сдвинули конструкцию с места и повредили подсветку. По словам Валерия Фалеева, на данный момент устанавливают личности молодых данковчан. Подростков привлекут к ответственности. Родители должны возместить ущерб.