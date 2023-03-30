Дорогу на улице Белянского в Липецке отремонтируют до конца лета

В Липецке начали ремонт дороги на улице Белянского Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 30 марта, начали ремонтировать дорогу на улице Белянского в Липецке. Завершить работы должны до конца лета, сообщает пресс-служба мэрии. Проезд длиной в километр давно ждал улучшения – ранее здесь постоянно приходилось заделывать ямы. Жители микрорайона Университетский жаловались на состояние участка.

Сначала специалисты снимут старый асфальт и уложат новое покрытие в два слоя. Затем подрядчик обновит бордюр – поставит около 600 метров бортового камня. Останется только заменить дорожные знаки и нанести разметку.

Также рабочие установят два новых светофора – возле остановок «Университетский микрорайон» и «Белянского». Всего в 2023 году в областном центре восстановят 38 дорог.