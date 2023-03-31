Житель Липецкой области заплатил фальшивыми деньгами за грибы, яблоки и мед

Житель Становлянского района купил за фальшивые деньги банки с грибами, яблоками и медом Фото: Алина ПАЛАГИНА

Житель Становлянского района Липецкой области заплатил фальшивыми деньгами за банки с грибами, яблоками и медом. В ноябре прошлого года 30-летний мужчина раздобыл несколько поддельных 5-тысячных купюр.

Затем сельский житель отправился за продуктами. По дороге в Воронежскую область становлянец закупился у продавщицы из села Тростное. Злодей отдал женщине фальшивку на две тысячи рублей. Жительница взяла деньги, но спустя время начала сомневаться в их подлинности. Становлянка обратилась в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемого. Стражи порядка также установили, что мужчина не первый раз промышляет поддельными купюрами. Ранее обманщик уже занимался подобным в Воронежской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Любителю фальшивок грозит до восьми лет колонии по части 1 статье 186 УК РФ.