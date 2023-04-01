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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 14:27

Под Липецком осудят «черных» лесорубов, которые спилили 12 сосен на 920 тысяч рублей

Трое мужчин и их пособник попали под три уголовные статьи
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком осудят «черных» лесорубов, которые спилили 12 сосен на 920 тысяч рублей

Под Липецком осудят «черных» лесорубов, которые спилили 12 сосен на 920 тысяч рублей

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области будут судить «черных» лесорубов. В августе прошлого года трое мужчин 20,21 и 34 лет незаконно спилили 12 сосен на территории Добровского лесничества. Они продали их своему пособнику – 60-летнему местному жителю. Сумма ущерба – более 920 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на злодеев завели уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание – до 7 лет тюрьмы. У одного из спиленных деревьев нашли клеймо, то есть оно принадлежало лесхозу. Поэтому троица попала еще и под ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». По этой статье дают до 5 лет лишения свободы.

Но и это еще не все. Всех лесорубов и их пособника также обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Санкция – до 3 лет тюрьмы.