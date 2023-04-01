Под Липецком осудят «черных» лесорубов, которые спилили 12 сосен на 920 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области будут судить «черных» лесорубов. В августе прошлого года трое мужчин 20,21 и 34 лет незаконно спилили 12 сосен на территории Добровского лесничества. Они продали их своему пособнику – 60-летнему местному жителю. Сумма ущерба – более 920 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на злодеев завели уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание – до 7 лет тюрьмы. У одного из спиленных деревьев нашли клеймо, то есть оно принадлежало лесхозу. Поэтому троица попала еще и под ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». По этой статье дают до 5 лет лишения свободы.

Но и это еще не все. Всех лесорубов и их пособника также обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Санкция – до 3 лет тюрьмы.