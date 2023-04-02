Пенсионерка из Липецка отдала мошенникам 300 тысяч, чтобы помочь «устроившей ДТП» внучке

82-летняя жительница Липецка стала очередной жертвой мошенников. На домашний телефон ей позвонил неизвестный мужчина. Сказал, что по вине внучки случилось ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно выплатить компенсацию пострадавшей стороне. Пожилая женщина разволновалась и поверила аферистам. Вскоре она передала курьеру 300 рублей. Позже, когда пенсионерка смогла связаться с внучкой, то поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники полиции смогли установить личность курьера. Помощником мошенников оказался 19-летний студентом. Он признался, что в сети нашел подработку. От него требовалось приезжать по указанным адресам и забрать деньги. Молодой человек передвигался на такси с другом. Надев куртку приятеля, ходил забирать деньги. За выполнение заказа он получал 10% от украденной суммы. Студента подозревают в еще одном аналогичном преступлении.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».