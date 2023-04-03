В Липецке безработная мошенница обманом взяла микрозайм в 44 тысячи рублей

Липчанка обманула микрофинансовую организацию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке безработная женщина обманом взяла микрозайм в 44 134 рубля. Потребительский кредит она оформила в октябре прошлого года. Мошенница специально внесла ложные сведения о месте работы и своем доходе, чтобы получить деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчанка и не собиралась возвращать сумму. Когда деньги пришли на банковскую карту, она потратила их на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Наказание по статье – штраф до 120 тысяч рублей, либо до 300 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ, либо ограничение свободы до 2 лет, либо арест до 4 месяцев. Расследование продолжается.