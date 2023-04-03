В Липецке осудят экс-полицейских за взятку в 40 тысяч от владелицы похоронных агентств

В Липецке осудят бывших полицейских, которые попались на взятке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить двух бывших полицейских, которые брали взятки от владелицы похоронных агентств. По данным следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года они получили от предпринимательницы 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, экс-правоохранители сообщали своей знакомой адреса умерших. Так, она быстрее конкурентов оказывалась в доме, где случилось горе. С каждого договора ритуально-похоронных услуг она перечисляла своим «помощникам» 4 тысячи рублей.

- Факт противоправных действий выявили сотрудники собственной безопасности УМВД России по Липецкой области, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. – Сотрудников уволили из органов внутренних дел. Если их вину установят, они понесут наказание в установленном законом порядке.

Бывших полицейский обвиняют в совершении преступления по п.»а» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчины не признали вину.

Кстати, владелицу агентств суд оштрафовал на 500 тысяч рублей. Подробности здесь.