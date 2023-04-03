Мобилизованные бойцы СВО вернулись в Липецк на две недели отпуска

В Липецке встретили бойцов, мобилизованных осенью Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 3 апреля, в Липецке встретили бойцов СВО, мобилизованных осенью. Военнослужащие приехали в отпуск на две недели, сообщает пресс-служба мэрии. После этого солдаты поедут обратно – на Херсонское направление.

Участников спецоперации приветствовали родственники, школьники, студенты и горожане. Мэр областного центра Евгений Уваркина поблагодарила липецких солдат за любовь и защиту.

– Мы рады видеть вас здесь – живыми и здоровыми. Наконец вы приехали домой, чтобы обнять родных и близких, – отметила Евгения Уваркина. – И пусть отпуск краткосрочный, но сейчас вы здесь, с нами. И это главное.

Командир полка попросил помочь с транспортом для мобилизованных. Теперь два раза в месяц поездки в отпуск для бойцов будет организовывать областное предприятие. Липчан будут доставлять домой и обратно в зону СВО.