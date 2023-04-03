Жителям Липецка и Ельца бесплатно проверят тонометры с 5 по 7 апреля Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жителей Липецка и Ельца приглашают бесплатно проверить свои тонометры. Акция пройдет в преддверии Всемирного дня здоровья, в период с 5 по 7 апреля включительно.

Приборы осмотрят специалисты ФБУ «Липецкий ЦСМ». В Липецке они будут ждать горожан по адресу: улица Гришина, 9а, актовый зал, с 9.00 до 16.00. В Ельце встреча состоится в доме №70б по улице Коммунаров, с 9.00 до 16.00.

Кстати, с 2018 года в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!» проверили 60 тысяч тонометров. 10% из них специалисты рекомендовали заменить, так как нашли в их работе отклонения.

- Стоит отметить, что на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья, - уточнили в пресс-службе липецкого ЦСМ.

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