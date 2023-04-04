Владелец НЛМК Владимир Лисин потерял лидерство в российском рейтинге Forbes Фото: Лия МУРАДЬЯН

Владелец НЛМК Владимир Лисин вновь попал в список самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. В прошлом году он возглавил рейтинг, а в 2023-ем потерял несколько строчек и занял третье место. При этом состояние металлурга за год увеличилось на 3,7 миллиарда долларов. Сейчас оно оценивается в 22,1 миллиарда долларов.

На первом месте в российском списке Forbes оказался основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние за год выросло более чем в 2 раза - 25,2 миллиардов долларов. Все благодаря росту российского сектора производства удобрений. Хотя годом ранее Мельниченко занимал лишь на девятую строчку.

Акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин сохранил второе место рейтинга. У него 23,7 миллиарда долларов.