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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:00

Два детских сада построят на Звездном и Университетском в Липецке

Одно учреждение смогут посещать 350 ребят, а второе – 224
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке появятся два новых детсада

В Липецке появятся два новых детсада

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке появятся два новых детских сада в микрорайонах Звездный и Университетский. В конце года подрядчик должен закончить строительно-монтажные работы.

В детсад на Звездном смогут ходить 350 ребят. Сейчас здание готово на 24%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Специалисты заложили фундамент, возвели стены и перегородки двух этажей. Рабочие приступили к внутренней отделке первого этажа. Параллельно строят стены третьего этажа.

На Университетском детский сад рассчитан на 224 малыша. Пока подрядчик выполнил работу на 17%. Строители закончили с монолитным фундаментом и соорудили стены. На первом этаже кладут кирпич. Специалисты также трудятся над подвалом.