38 дорог на улицах Липецка отремонтируют к 1 сентября

К 1 сентября в Липецке отремонтируют 38 дорог Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 5 апреля, в мэрии Липецка провели брифинг по ремонту дорог. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов рассказал о сроках и особенностях работ. В этом году в областном центре восстановят 38 проездов. Специалисты должны закончить в срок – к 1 сентября.

– К большей части объектов приступят в апреле-мае, – отметил Николай Дергунов. – Вторая волна ожидается в конце июня-начале июля. В контракте у подрядчиков прописана обязанность закончить все работы 31 августа.

Также во время ремонта не собираются перекрывать улицы. Движение оставят открытым. Подрядчики пока не присылали подобных заявок.

– Если вдруг поступят, мы рассмотрим целесообразность перекрытия, – сообщил председатель департамента. – В этом случае будем ориентироваться на доступность для жителей.

В 2023 году на дороги Липецка потратят более 1,1 миллиарда рублей. Ремонт коснется улиц во всех округах городах. В Левобережном восстановят пять улиц – Зои Космодемьянской, Фурманова, Осенний проезд, Крупской и Центральную. В Октябрьском обновят участки на Полетаева, Кривенкова, Депутатской, Индустриальной и Стаханова.

Больше всего придется потрудиться в Правобережном округе – на Энгельса, Дружбы, Энтузиастов, Урицкого, Гранитной, 2-ой Гранитной, Железнодорожной, Шкатова, 4-й Пятилетки, Клары Цеткин, Орловской, Пришвина, Угловой, Товарном проезде и Лебедянском шоссе. В Советском улучшения ждут улицы Вермишева, Доватора, Горького, Подовражная, Каменный Лог, Семашко, Московская, Звездная, Белянского, 8 Марта, Неделина и Меркулова.