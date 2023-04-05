В Липецкой области ищут подростков, уехавших в Елец

В Липецкой области пропали подростки Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут подростки. В Краснинском районе пропали 17-летняя Череповская Мария Адамовна и 16-летний Лиманский Рустам Михайлович. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», 3 апреля около 6.30 утра молодые люди уехали с остановки в деревне Александровка. Они могут находиться в Ельце.

Приметы Марии: на вид 16-17 лет, рост 150-160 сантиметров, среднего телосложения, смуглая кожа, черные волосы.

Была одета: джинсовая куртка, синие брюки, белые кроссовки, серый рюкзак с изображением медвежонка.

Приметы Рустама: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, смуглая кожа, голубые глаза.

Был одет: черные спортивные штаны, белая ветровка, черные кроссовки, спортивная сумка.

У Рустама отколот передний зуб.

Просьба ко всем, кто видел подростков или знает, где они могут находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18, электронная почта - ppdlip@mail.ru.