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НовостиОбщество5 апреля 2023 17:01

Отопление в домах Липецка отключат в среду 12 апреля 2023 года

Если погода изменится, дату скорректируют
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Отопление в домах Липецка отключат в среду 12 апреля 2023 года

Отопление в домах Липецка отключат в среду 12 апреля 2023 года

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке планируют отключить отопление в среду 12 апреля. Такое решение приняли в связи с устойчивым потеплением. Напомним, в четверг 6 апреля в регионе ожидается до +18 градусов. Отопительный сезон заканчивают, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней превышает +8 градусов.

Мэр Липецка Евгения Уваркина отметила, что в случае похолодания дату скорректируют. Если погода не изменится, сначала тепло перестанут подавать в дома липчан. Школы, детские сады и больницы продолжат отапливать. Там отопление отключат по заявкам руководителей.

Кстати, в прошлом году отопительный сезон завершился 12 апреля. В 2021 году - 13 апреля. В 2022-ом было холодно - тепло перестало поступать в дома только 29 апреля.