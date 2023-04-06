69-летний водитель «Нивы» попал в больницу после лобового ДТП с ГАЗ под Липецком

В лобовом ДТП с ГАЗ пострадал водитель Нивы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 5 апреля в Липецком районе в лобовом ДТП пострадал мужчина. На автодороге А-133 59-летний водитель ГАЗ выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Нивой». От удара машины выбросило в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 69-летний пенсионер за рулем «Нивы». Его доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Бехтеева 41-летняя женщина-водитель «Форда» не уступила дорогу «Тойоте» и врезалась в нее. В аварии пострадали 2-летняя и 37-летняя пассажирки второй иномарки. Медики оказали им помощь и отпустили.

На улице Космонавтов 35-летняя женщина за рулем «Джип-Чероки» на парковке наехала на 32-летнего мужчину. Его отвезли в больницу. Врачи осмотрели его и отправили домой.