В Липецке отец отправится на 5 месяцев в колонию за долг по алиментам в 1,1 миллион рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка, задолжавший по алиментам 1,1 миллион рублей, отправится на 5 месяцев в исправительную колонию. Такой приговор вынес Липецкий районный суд 43-летнему мужчине, который не хотел исполнять свой отцовский долг.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, липчанин никак не помогал материально своему сыну. Он не работал, да и трудоустраиваться не хотел. Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, предупреждали о более серьезной статье. Но его это не напугало. На липчанина завели уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Тогда злодей скрылся от суда. Его объявили в федеральный розыск.

В итоге горожанина нашли. Суд признал его виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов. Над своим поведением горе-отец подумает в колонии общего режима.