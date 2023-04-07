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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 8:48

В Липецке отец отправится на 5 месяцев в колонию за долг по алиментам в 1,1 миллион рублей

Мужчина так боялся ответственности, что даже скрылся от суда
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке отец отправится на 5 месяцев в колонию за долг по алиментам в 1,1 миллион рублей

В Липецке отец отправится на 5 месяцев в колонию за долг по алиментам в 1,1 миллион рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка, задолжавший по алиментам 1,1 миллион рублей, отправится на 5 месяцев в исправительную колонию. Такой приговор вынес Липецкий районный суд 43-летнему мужчине, который не хотел исполнять свой отцовский долг.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, липчанин никак не помогал материально своему сыну. Он не работал, да и трудоустраиваться не хотел. Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, предупреждали о более серьезной статье. Но его это не напугало. На липчанина завели уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Тогда злодей скрылся от суда. Его объявили в федеральный розыск.

В итоге горожанина нашли. Суд признал его виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов. Над своим поведением горе-отец подумает в колонии общего режима.