За скрутку счетчика и взятки в млн на инженера энергокомпании Липецка завели уголовное дело

принтскрин с видео пресс-службы МВД по Липецкой области Фото: принтскрин видео.

В Липецке завели уголовное дело на ведущего инженера энергокомпании за скручивание счетчика и взятки. Сотрудник получил от троих предпринимателей, владеющих недвижимостью, незаконное вознаграждение на сумму более миллиона рублей. При этом, действовал он не один.

Вместе с сообщниками подозреваемый вмешивался в работу счетчиков – уменьшал показатели потребления. Также недобросовестный специалист не заключал договоры на поставку электроэнергии, сообщает пресс-служба СУ СК по Липецкой области. Инженер проворачивал такие махинации около трех лет – с декабря 2019 года по январь 2023.

В деле разбирались сотрудники МВД и ФСБ. Его квалифицировали по пунктам «а, в» части 5 статье 290 УК «Получение взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».