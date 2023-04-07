В Липецке в Пасхальную ночь у храмов во время богослужений будут дежурить полицейские

Полицейские будут охранять прихожан храмов во время богослужений в Пасхальную ночь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля у храмов будут дежурить полицейские. Они будут охранять прихожан во время богослужений. Об этом на заседании комиссии в мэрии сообщил представитель городского УМВД Александр Калязин.

В воскресенье 16 апреля на территории 13 кладбищ будут работать около 200 правоохранителей и 50 дружинников. Места массового скопления людей заранее проверят. Также в Пасхальный день до кладбищ пустят автобусы.

Напомним, что в Липецкой области начался пожароопасный сезон. Спасатели просят жителей региона не поджигать сухую траву, собрать мусор со своих участков. В случае происшествия обращаться по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.