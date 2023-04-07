Семь бесплатных садоводческих автобусов в Липецкой области будут ездить пять дней в неделю

Межрайонные садоводческие автобусы будут работать пять дней в неделю Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 15 апреля в Липецкой области заработают семь межрайонных садоводческих маршрутов. Бесплатные автобусы будут ездить пять дней в неделю, сообщает пресс-служба регионального управления дорог и транспорта.

По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям липчане смогут добраться до дач на общественном транспорте. Рейсы запустят по нескольким маршрутам.

Из Липецка отправляются автобусы: № 118 от остановки Кольцо Трубного завода до садов «Аэропорт»; № 132 от автостанции «Сокол» до Гориц; № 135 остановки Технического университета до «Казино» и №161 от площади Клименкова до «Тракторостроитель – 3, 4, 5».

Из Ельца от ДК «Эльта» будут ходить маршруты № 217 и №218. Первый довезет до садов «Климентьевка» через «Голубевку». А второй – до «Шаталовки». Автобус №219 отходит от площади Вермишева, но у него аналогичный путь с №217.