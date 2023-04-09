Липчанин потерял миллион рублей, торгуя на фиктивной бирже

Быстрый и легкий заработок обещала реклама в интернете. Неудивительно, что ею заинтересовался 52-летний липчанин. Мужчина перешел по ссылке и оказался на сайте, который предлагал работу на бирже. С ним в мессенджере связалась «консультант» и пообещала подробно объяснить каждый шаг. Она уговорила липчанина скачать специальное мобильное приложение для торговли. Мужчина открыл электронный кабинет, положил на счет около 10 000 рублей и ожидал поступления прибыли. Так и случилось – ему начислили 18 долларов, которые начинающий инвестор смог «вывести».

Однако липчанину посоветовали рискнуть и вложить крупную сумму для еще большего заработка. Потерпевшего ничего не смутило, и он решился «играть по-крупному». Как рассказали в региональном УМВД, мужчина оформил кредит на миллион рублей и перечислил деньги на счет в мобильном приложении. Но в этот раз заработанную сумму вывести не удалось: требовалось вложить еще средства, на что липчанин не согласился. После этого он обратился в полицию.